Пострадавшего от взрыва автомобиля в Киеве мальчика прооперировали - родственница

КИЕВ. 15 июня. УНН. Врачи прооперировали 5-летнего мальчика, который в числе других детей пострадал вчера в результате взрыва автомобиля в Киеве. Об этом сегодня журналистам сообщила его старшая сестра Александра, передает корреспондент УНН.

"Его прооперировали, сейчас он в тяжелом состоянии", - сказала женщина.

В то же время она отметила, что у ее 8-летней дочери, которая также была с детьми, из-за взрыва ранена шея и ее также могут прооперировать.

По словам Александры, автомобиль "Волга", из которого дети вытащили какую-то коробку, стоял во дворе без выезда около двух лет. Два дня тому назад какие-то ребята открыли его, но предупредили детей, что "там бомба".

"То ли в шутку сказали, то ли действительно там что-то было, я не знаю", - сказала она.

Она отметила, что, по словам детей, взрывов было два: один (небольшой), когда они приоткрыли коробку, другой (сильнее), когда сняли крышку полностью.

Напомним, 14 июня в Киеве на улице Чернобыльской взорвался автомобиль, пострадали четверо детей.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины.