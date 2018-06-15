Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 июня 2018 13:34
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
1020
Версия для печати

ОБСЕ зафиксировала за все время работы на Донбассе около 850 тыс. обстрелов

ОБСЕ зафиксировала за все время работы на Донбассе около 850 тыс. обстрелов

КИЕВ. 15 июня. УНН. С сентября 2015 года СММ ОБСЕ зафиксировала 846,7 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом рассказал на брифинге первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.

"С момента, когда мы начали вести учет, с сентября 2015 года, мы на самом деле зарегистрировали 846 тыс. 649 нарушений режима прекращения огня. Было выпущено более 846 тыс. пуль, минометных мин или артиллерийских снарядов", - сказал он.

А.Хуг подчеркнул, что минометные мины и артиллерийские снаряды во многих случаях были выпущены сторонами из вооружения, которое должно быть отведено.

Как сообщал УНН, в течение этого года погибли 29 гражданских лиц и получили ранения 109 человек на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, обстрелы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.