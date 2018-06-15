ОБСЕ зафиксировала за все время работы на Донбассе около 850 тыс. обстрелов

КИЕВ. 15 июня. УНН. С сентября 2015 года СММ ОБСЕ зафиксировала 846,7 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом рассказал на брифинге первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.

"С момента, когда мы начали вести учет, с сентября 2015 года, мы на самом деле зарегистрировали 846 тыс. 649 нарушений режима прекращения огня. Было выпущено более 846 тыс. пуль, минометных мин или артиллерийских снарядов", - сказал он.

А.Хуг подчеркнул, что минометные мины и артиллерийские снаряды во многих случаях были выпущены сторонами из вооружения, которое должно быть отведено.

Как сообщал УНН, в течение этого года погибли 29 гражданских лиц и получили ранения 109 человек на Донбассе.