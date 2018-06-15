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В военной разведке объяснили причину повышенной боеготовности ЧФ России

В военной разведке объяснили причину повышенной боеготовности ЧФ России

КИЕВ. 15 июня. УНН. Черноморский военно-морской флот России привели в повышенную боевую готовность, ведь накануне начался чемпионат мира по футболу в России. Об этом заявил 5 каналу пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Николай Красный, передает УНН.

"Вчера начался чемпионат по футболу в РФ. В рамках этого чемпионата она привела в повышенный степень боевой готовности соответствующие дежурные силы и средства", - рассказал пресс-секретарь ГУР Николай Красный.

По данным разведки, есть четыре вида степеней боевой готовности: постоянная, по которой люди могут идти в отпуск, повышенная, военная угроза и полная боевая готовность. Повышенная, по словам пресс-службы, в основном обязывает привлекать больше людей на дежурство.

"Российская Федерация - специфическая страна. То она "казаков" приводит к наблюдению на футбол, то флот в боевую готовность... Эти все меры - они вписываются в общую канву агрессивной постимперской политики РФ. То есть усиление на флоте не происходит, угрозы нет", - заверили в ГУР.

Ранее Reuters со ссылкой на источники, близкие к российским военным, сообщил, что силы Черноморского флота РФ находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы противодействовать потенциальным попыткам Украины помешать проведению чемпионата мира по футболу, который стартовал в Москве 14 июня.

Источник: УНН
Теги: Россия, ВМФ РФ
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