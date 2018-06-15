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Ученые показали, как черная дыра поглощает звезду

Ученые показали, как черная дыра поглощает звезду

КИЕВ. 15 июня. УНН. Ученые с помощью узко специализированного телескопа впервые смогли увидеть, как сверхмассивная черная дыра, которая в 20 млн раз больше Солнца, поглощает звезду, вдвое больше Солнца. После поглощения произошел мощный взрыв и выброс материи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Independent.

"Никогда раньше мы не могли непосредственно наблюдать за формированием и развитием струи вследствие одного из этих событий. То, что мы увидели предоставляет нам уникальную информацию о том, как формировался вселенная", - рассказал сотрудник Астрофизического института Андалусии в Гранаде Мигель Перес-Торрес.

Кроме того, ученые отмечают, что из-за пыли, которая поглощает любой видимый свет, это событие может быть только вершиной айсберга в рамках метаморфозов вселенной.

Напомним, астрофизики изучили 72 галактики и неожиданно обнаружили десятки "ультрамасивних" черных дыр, что ранее считалось невозможным. Кроме того, стало понятно, что рост размеров черной дыры идет быстрее, чем самой галактики.

Как сообщал УНН, в центре галактического скопления Центавра находится большая эллиптическая галактика NGC 4696. В глубине ядра этой галактики скрыта сверхмассивная черная дыра, которая "пульсирует".

Источник: УНН
Теги: космос, наука, ученые
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