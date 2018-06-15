Польский сейм призвал Россию освободить украинских политзаключенных

КИЕВ. 15 июня. УНН. Сейм Польши принял постановление об освобождении граждан Украины, пребывающих в России в местах заключения по политическим мотивам, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Постановление сейм принял в пятницу 15 июня. 14 июня проект документа был принят единогласно комиссией сейма по иностранным делам.

“Сейм Республики Польша обращается к властям Российской Федерации с призывом освободить всех граждан Украины, которые содержаться по политическим причинам в российских местах лишения свободы. Мы требуем освобождения режиссера Олега Сенцова, родом из Крыма, приговоренного в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима на основании статьи терроризме”, — говорится в тексте постановления.

За принятие постановления проголосовали 410 депутатов, 2 были против, 4 — воздержались.

Как сообщал УНН, Европарламент 14 июня принял резолюцию с призывом немедленно освободить Сенцова.