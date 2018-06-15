С начала суток боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

КИЕВ. 15 июня. УНН. С полуночи и по состоянию на 9.00 зафиксировано 10 прицельных вражеских обстрелов позиций ВСУ на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.

"С полуночи и до рассвета оккупанты не прекращали враждебные провокации на Донецком направлении. Позиции наших защитников вблизи Водяного, Богдановки, Лебединского и Талаковки были обстреляны российско-оккупационными войсками из минометов 120-го калибра. Противник выпустил по нашим укреплением 69 мин", - сказал Мотузяник.



По его словам, остальные обстрелы со стороны противника, с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия фиксировалась этой ночью в районе Павлополя, Авдеевки, Марьинки и Широкино.



"Отмечу, что украинские защитники открывали огонь. Все попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны оставались нереализованными", - отметил Мотузяник.



Напомним, за прошедшие сутки во время боевых действий прошедшие сутки двое военнослужащих Объединенных сил погибли, и шесть украинских защитников получили ранения