СБУ задержала руководителя ГСЧС на взятке 40 тысяч гривен

КИЕВ. 15 июня. УНН. Чиновник одного из учреждений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области задержан на взятке 40 тысяч гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

“Чиновник требовал ”откат“ в размере сорок тысяч гривен от частного предпринимателя, который победил в тендере на закупку оборудования для нужд ГСЧС. За указанную сумму злоумышленник предлагал подписать соответствующий договор и перечислить деньги на счета предпринимателя”, - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы и следователи военной прокуратуры задержали чиновника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из городских заведений общественного питания при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправным действиям.

Напомним, в Днепре СБУ задержала на взятке руководителя районного отделения полиции.