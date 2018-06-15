Рассмотрение дела об убийстве Бузины перенесено на август
КИЕВ. 15 мая. УНН. Шевченковский райсуд Киева перенес рассмотрение по существу уголовного производства по убийству журналиста Олеся Бузины. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает УНН.
"Заседание по техническим причинам отложили на 9 августа 2018 на 10.30", - написала Максимец.
Она пояснила, что согласно закону суд должен вручить присяжным сообщение о вызове с перечнем их прав и обязанностей за 7 дней до заседания. Данный термин не был выдержан в связи с тем, что автоматизированная система суда определила присяжных только в пятницу, 8 июня.
"Соблюдение этой процедуры имеет существенное значение для формирования состава суда присяжных и законности осуществления ими судебного разбирательства по этому делу. Поэтому суд принял решение перенести заседание", - отметила Максимец.
По ее словам, перенос заседания вызвал возмущение у матери Валентины Павловны.
Напомним, 27 июня 2017 прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.
16 апреля 2015 днем во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.
МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы - Андрю Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.