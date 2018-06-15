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Несанкционированный пуск боевиками ракеты из ЗРК вызвал пожар - разведка

Несанкционированный пуск боевиками ракеты из ЗРК вызвал пожар - разведка

КИЕВ. 15 июня. УНН. Несанкционированный пуск боевиками ракеты из ЗРК и ее падение на населенный пункт Пантелеймоновка, что на неподконтрольной территории, вызвал масштабный пожар. Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, боевики российских оккупационных войск продолжают пренебрегать распоряжением командованием т.н. 1-го и 2-го АК ВС РФ о запрете открытия огня в период подготовки и проведения в России чемпионата мира по футболу. В частности, позавчера расчет батареи противовоздушной обороны т.н. 1-го АК под надуманным предлогом осуществил несанкционированный пуск ракеты зенитно-ракетного комплекса, которая упала на временно оккупированной противником территории и спровоцировала пожар гражданских сооружений в населенном пункте Пантелеймоновка", - сказал Мотузяник.

Напомним, за минувшие сутки в ходе боевых действий прошедшие сутки двое военнослужащих Объединенных сил погибли и шесть украинских защитников получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, пожары, разведка
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