Военной контрразведкой разоблачено боевика "ДНР" с арсеналом оружия

КИЕВ. 15 июня. УНН. В начале июня 2018 вблизи г. Славянск Донецкой области сотрудниками военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил во взаимодействии с Нацполицией задержан участник незаконных вооруженных формирований "ДНР", который имел при себе целый арсенал оружия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ООС.

Силовики установили, что 35 летний мужчина, который поселился у родственников в подконтрольной украинской власти территории Донецкой области, с 2014 года находился в составе террористической организации "ДНР" и с оружием в руках противостоял украинским военным.



Во время задержания, по месту жительства боевика, военные контрразведчики изъяли 2 пистолета ПМ, автомат АК-74, подствольный гранатомет, боеприпасы к ним и другие средства поражения.



Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Не исключается, что боевик был направлен на мирную территорию Украины для подготовки и совершения диверсий.

По достаточности доказательств, его действия могут быть переквалифицированы.

Как сообщал УНН, несанкционированный пуск боевиками ракеты с ЗРК и ее падение на населенный пункт Пантелеймоновка, что на неподконтрольной территории, вызвал масштабный пожар.