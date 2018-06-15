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ПРЯМОЙ ЭФИР. Брифинг по обеспечению общественного порядка во время проведения "Марша равенства".
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Около 5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать порядок на "Марше равенства" в Киеве

Около 5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать порядок на "Марше равенства" в Киеве

КИЕВ. 15 июня. УНН. Охрану общественного порядка во время "Марша равенства", который пройдет в Киеве 17 июня, будут обеспечивать около 5 тысяч сотрудников МВД Украины. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает корреспондент УНН.

"Сегодня будем проводить координационное совещание, где будут присутствовать представители Национальной полиции, розыск, патрульная полиция, диалоговая полиция, кинологи, взрывотехническая служба... То есть все соответствующие подразделения. Ожидаемое количество присутствующих (на марше - ред.) - около 5 тысяч. Соответственно, количество правоохранителей Министерства внутренних дел будет около 5 тысяч. А непосредственно кто будет обеспечивать охрану правопорядка - мы будем исходить из оперативной обстановки, которая будет складываться", - сказал Яровой.

По его словам, предусмотрено определенное количество резервов, а также будет осуществлено фильтрационные, ограничительные меры.

"Граждан мы заранее предупредим о перекрытии улиц, ограничения движения и так далее", - отметил Яровой.

Как сообщал УНН, три станции киевского метро закроют в воскресенье 17 июня из-за "Марш равенства".

Источник: УНН
Теги: Марш равенства, правоохранительные органы
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