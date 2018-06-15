Порошенко обсудил с Юнкером подготовку к саммиту Украина-ЕС

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, во время которой обсудили подготовку к саммиту Украина - Европейский Союз 9 июля в Брюсселе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

Так, Юнкер поздравил украинских граждан с первой годовщиной безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом, а Порошенко отметил прогресс в сфере антикоррупционной политики в контексте начала создания Высшего антикоррупционного суда Украины.



Президент Еврокомиссии подтвердил готовность Евросоюза продолжить оказывать всестороннюю поддержку Украине во внедрении реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.



Также были обсуждены пути обеспечения энергетической безопасности Украины и Европейского Союза в контексте угрозы строительства "Северного потока-2" и подчеркивание необходимости скорейшего освобождения Кремлем украинских политических заключенных.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко проведет совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины в конце августа этого года.



