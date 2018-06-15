На суде в оккупированном Крыму активисту Балуху стало плохо

КИЕВ. 15 июня. УНН. Во время судебного заседания в подконтрольном Кремлю Раздольненском суде Крыма в пятницу украинскому активисту Владимиру Балуху стало плохо, ему вызвали скорую помощь и объявили перерыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Перед этим подконтрольный Кремлю Раздольненский суд Крыма 15 июня допросил бывшую жену голодающего в СИЗО Симферополя украинского активиста Владимира Балуха Наталью.

Она пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Анатолием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта.

После аннексии Крыма Балух вывесил во дворе своего дома украинский флаг. ФСБ РФ задержала активиста 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет активист, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Украинец свою вину не признал.

Активиста приговорили к 3 годам и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.