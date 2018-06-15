АМКУ призвали разобраться, почему в Украине продают подсолнечное масло дороже, чем за рубежом

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Украине цены на подсолнечное масло растут вопреки мировой тенденции к снижению. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Время от времени украинские рынки демонстрируют противоположные мировым тенденции. И если это происходит, это заслуживает внимания. Например, рынок подсолнечного масла, где Украина является одним из крупнейших производителей в мире.

Начиная с апреля этого года мировой рынок этого продукта показывает незначительное, но падение, где-то 10-15 долл. на тонне. Наряду с этим в Украине стоимость подсолнечного масла из того же апреля растет. Только с начала июня в украинских магазинах стоимость продукта выросла где-то на 40 копеек на литре.

Это не критично, но когда это происходит не первый месяц, а в течение последних трех, можно говорить об определенной закономерности и сложившейся тенденции. Именно этот вопрос должен исследовать АМКУ", - пояснил эксперт.

Он добавил, что сейчас на рынке переработки масличных культур происходят довольно оживленные процессы, не без участия крупного игрока "Кернел", который также должен стать предметом исследования.

Напомним, Верховная Рада отменила возмещение НДС экспортерам масличных культур при экспорте сои и рапса для производителей, которые самостоятельно поставляют эти культуры за границу. Фермеры уверены, что инициатива принадлежит народному депутату от партии "Видродження" Виталий Хомутынник, который хочет увеличить прибыльность собственного агрохолдинга "Кернел", который сейчас находится в трудном финансовом положении.

В то же время, эксперты предупреждают, что так называемые "правки Хомутынника" спровоцируют в секторе АПК новые теневые схемы.

Ранее УНН сообщал, что Украина обогнала Германию по стоимости подсолнечного масла.