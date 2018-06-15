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Полиция сообщила МИД о правонарушении, совершенном российским дипломатом в Киеве

Полиция сообщила МИД о правонарушении, совершенном российским дипломатом в Киеве

КИЕВ. 15 июня. УНН. Полиция поставила в известность Министерство иностранных дел Украины о попытке представителя российского посольства вчера сесть за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.

"Действительно, случай был. Дипломаты не подлежат привлечению к административной и уголовной ответственности на территории Украины. Сообщено (об инциденте - ред.) в консульский отдел, сообщено в Министерство иностранных дел", - сказал Корищенко.

Как сообщал УНН, патрульная полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился иностранный дипломат с признаками алкогольного опьянения. По нему составлен протокол, но ввиду того, что водитель пользуется дипломатическим иммунитетом, материалы будут переданы в Министерство иностранных дел для принятия решения.

Источник: УНН
Теги: МИД, РФ, полиция, дипломат
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