Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 июня 2018 15:30
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР. Брифинг по обеспечению общественного порядка во время проведения "Марша равенства".
Эксклюзивные новости
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
1305
Версия для печати

Пей и не пьяней: в Калифорнии изобрели безалкогольное вино с каннабисом

Пей и не пьяней: в Калифорнии изобрели безалкогольное вино с каннабисом

КИЕВ. 15 июня. УНН. Калифорнийский винный завод создал вино из каннабисом, передает УНН со ссылкой на Today.

Напиток безалкогольный, но в каждой бутылке содержится 16 мг каннабиса.

По вкусу продукт напоминает "Совиньон Блан" с нотками лемонграсса, лаванды и цитрусовых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мире растет потребление алкоголя - аналитики

Необычный напиток будут продавать только в тех штатах Америки, где легализована марихуана. Ориентировочное начало продаж - январь 2019 года.

Напомним, как писал УНН, в Украине недавно презентовали новое вино Felicitas. И этот продукт от компании Beverage Trading Company сразу получил награду "Открытие года". 

Источник: УНН
Теги: вино, Beverage Trading Company
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.