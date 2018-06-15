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Пятница, 15 июня 2018, 15:16 • Петро Ивасюк • 1305
Пей и не пьяней: в Калифорнии изобрели безалкогольное вино с каннабисом
КИЕВ. 15 июня. УНН. Калифорнийский винный завод создал вино из каннабисом, передает УНН со ссылкой на Today.
Напиток безалкогольный, но в каждой бутылке содержится 16 мг каннабиса.
По вкусу продукт напоминает "Совиньон Блан" с нотками лемонграсса, лаванды и цитрусовых.
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Необычный напиток будут продавать только в тех штатах Америки, где легализована марихуана. Ориентировочное начало продаж - январь 2019 года.
Напомним, как писал УНН, в Украине недавно презентовали новое вино Felicitas. И этот продукт от компании Beverage Trading Company сразу получил награду "Открытие года".
Источник: УНН