Пей и не пьяней: в Калифорнии изобрели безалкогольное вино с каннабисом

КИЕВ. 15 июня. УНН. Калифорнийский винный завод создал вино из каннабисом, передает УНН со ссылкой на Today.

Напиток безалкогольный, но в каждой бутылке содержится 16 мг каннабиса.

По вкусу продукт напоминает "Совиньон Блан" с нотками лемонграсса, лаванды и цитрусовых.

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Необычный напиток будут продавать только в тех штатах Америки, где легализована марихуана. Ориентировочное начало продаж - январь 2019 года.

Напомним, как писал УНН, в Украине недавно презентовали новое вино Felicitas. И этот продукт от компании Beverage Trading Company сразу получил награду "Открытие года".