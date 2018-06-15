Смерть водителя за рулем автобуса: полиция изучит, проходил ли он медосмотр

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Киеве водитель автобуса, который перевозил детей, умер за рулем, но школьный учитель вовремя сориентировался в ситуации и остановил транспортное средство. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН, отвечая на вопросы журналистов.

"Происшествие случилось 20-30 минут назад... Да, можно сказать, что сориентировался учитель, припарковал автобус и не дал случиться никаким тяжелым последствиям. Это мужественный поступок, и я хочу пожать руку этому человеку. Полиция будет изучать, проходил ли водитель медосмотр перед тем, как сесть за руль, и другие детали", - сказал Крищенко.

Как сообщал УНН, в полиции Киева рассказали подробности внезапной смерти водителя за рулем автобуса.