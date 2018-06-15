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Суд не разрешил Насирову поехать на лечение за границу

Суд не разрешил Насирову поехать на лечение за границу

Роман Насиров

КИЕВ. 15 июня. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил экс-председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову процессуальные обязанности еще на два месяца, а также не позволил поехать за границу на лечение. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, передает УНН.

По информации САП, прокурор подал ходатайство о продлении процессуальных обязанностей обвиняемому и после полуторачасового выступления стороны защиты суд продлил действие обязанностей на два месяца.

“Также сторона защиты ходатайствовала о выезде обвиняемого за границу для лечения, однако суд, приняв во внимание аргументы прокуроров САП, отказал в удовлетворении ходатайства”, — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, в САП рассказали, что сегодня прокурор не смог зачитать и страницы обвинительного акта спустя долгое рассмотрение ходатайства о продлении процессуальных обязанностей.

Напомним, сегодня Шевченковский районный суд Киева перенес на 13 августа судебное заседание по делу бывшего главы ГФС Насирова.

Как сообщал УНН, 31 января 2018 года Кабинет министров Украины освободил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

Председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

Источник: УНН
Теги: суд, ГФС, Роман Насиров
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