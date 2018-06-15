За погромы лагерей ромов в Киеве подозрения еще никому не вручены - полиция

КИЕВ. 15 июня. УНН. Полиция еще никому не вручила подозрения за погромы лагерей ромов в столице. Об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.

"Подозрение еще не вручено никому по Лысой горе, проводится расследование. По Святошинскому району также проводится расследование по статье "хулиганство", но подозрение никому не вручено. Мы проводим расследование, опрашиваем", - сказал Крищенко.

Как сообщал УНН, 21 апреля ромы оставили Лысую гору в Киеве. Представители националистической организации разогнали их лагерь, а вещи сожгли.

7 июня в столичной полиции заявили о демонтаже поселения ромов в Святошинском районе. Кроме того, 7 июня в Голосеевском парке в Киеве снесли еще один лагерь ромов. В то же время, "Национальные Дружины" на своей странице в Facebook назвали такое мероприятие "толока".