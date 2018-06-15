На "Марше равенства" в Киеве будут проверять личные вещи

КИЕВ. 15 июня. УНН. На "Марше равенства" 17 июня в Киеве полиция будет осуществлять досмотр личных вещей граждан в местах, приближенных к его проведению. Об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.

"Будут приняты фильтрационные мероприятия... Мы установим в местах проведения бетонные блоки, чтобы не дать возможности въехать автомобилем. Кстати, мы использовали это во время проведения финальной части. Также будут установлены металлодетекторы, рамки... Когда мы проводим такие профилактические меры, мы изымаем постоянно опасные предметы", - сказал Корищенко.

Охрану общественного порядка во время "Марша равенства", который пройдет в Киеве 17 июня, будут обеспечивать около 5000 сотрудников МВД Украины.