Электронная акцизная марка не является методом борьбы с нелегальным алкоголем - Ляпина

КИЕВ. 15 июня. УНН. Отечественный алкогольный рынок не готов к тотальной идентификации. Об этом в интервью zn.ua заявила глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина, передает УНН.

По ее словам, электронная акцизная марка, введение которой предлагает КМУ, не станет “спасением” от нелегальных производителей спиртного.

“Серый” и “черный” рынки алкоголя — не только украинская проблема. И в Европе сейчас ищут пути ее решения, ведь и контрафакт, и фальсификат там есть. Нельзя сказать, что алкогольный рынок готов к тотальной электронной идентификации. Вот мнение официальных импортеров и производителей, заинтересованных в уменьшении “тени”: мы боимся, что нам станет дороже, а теневой рынок останется, и тогда преимущества теневого рынка только возрастут. Поэтому здесь все должно быть изучено и обосновано. Должны быть понятные мотивации“, — обьяснила она.

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В свое время Италия ввела электронные акцизные марки, напомнила Ляпина. Однако с нововведением теневой рынок алкоголя не уменьшился ни на литр, добавила глава ГРС.

“Это именно пример того, что электронизация — всего лишь инструмент, его можно применить не к той ситуации, и результата не получишь”, — подчеркнула она.

Напомним, как сообщал УНН, Кабинет министров Украины принял постановление “О реализации пилотного проекта по внедрению электронной системы контроля за уплатой акцизного налога с табачных изделий в режиме реального времени”.

Согласно документу, на смену традиционной акцизной марки может прийти электронная система Codentify. Речь о внедрении так называемого метода двухмерных штрих-кодов, основанного на использовании зашифрованного 12-значного символа. В коде, который будет наноситься на упаковку товара печатной краской с помощью лазерного принтера прямо на производстве, должна быть зашифрована информация о месте и времени производства.

При этом, по словам участников алкогольного рынка, электронная акцизная марка не сможет защитить потребителя от суррогата.

“Новые правила будут вынуждены выполнять легальные игроки. Нелегалы, как и прежде, останутся вне поля зрения контролеров и правоохранителей. Их суррогат и дальше будет производиться в подвалах, а сбываться в Интернете. Только теперь им даже немного облегчат жизнь, ведь больше не будет потребности изощряться в подделке сложной, с точки зрения полиграфии, акцизной марки” — отметила глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.