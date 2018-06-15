В Финляндии марокканцу дали пожизненное за резню

КИЕВ. 15 июня. УНН. Финский суд в пятницу, 15 июня, вынес приговор по делу Абдеррахмана Буанана, марокканца, который в августе 2017 года зарезал кухонным ножом в Турку двух женщин и ранил еще шестерых прохожих. Его приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.

“Суд признал, что Буанан осознавал свои поступки, и назначил ему пожизненное заключение”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, Буанан хотел связать свои преступления с терактами “Исламского государства”. Они были осуществлены по аналогии с другими атаками в Европе в последние годы. ИГ, однако, не брало на себя ответственность за нападение в Турку. Сам обвиняемый заявил, что был “на войне против женщин”. Он сказал, что не контролировал себя.

В Финляндии пожизненное заключение означает от 12 до 20 лет в тюрьме.

Напомним, нападение в Турку произошло днем 18 августа 2017 года. Свидетели писали в соцсетях, что злоумышленник с ножом, который напал на прохожих, выкрикивал “Аллах акбар!”

Полиция Финляндии квалифицировала нападение как теракт. 22 августа 18-летний марокканец Абдеррахман Буанан, который хотел получить убежище в Финляндии, признался в убийстве двух и ранении восьми человек. Суд постановил арестовать его.

Как сообщал УНН, украинский суд назначил пожизненное заключение за убийство лопатой, которое произошло в Хмельницкой области.