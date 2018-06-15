Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 июня 2018 17:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
4815
Версия для печати

В Финляндии марокканцу дали пожизненное за резню

В Финляндии марокканцу дали пожизненное за резню

Абдеррахман Буанан

КИЕВ. 15 июня. УНН. Финский суд в пятницу, 15 июня, вынес приговор по делу Абдеррахмана Буанана, марокканца, который в августе 2017 года зарезал кухонным ножом в Турку двух женщин и ранил еще шестерых прохожих. Его приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.

“Суд признал, что Буанан осознавал свои поступки, и назначил ему пожизненное заключение”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, Буанан хотел связать свои преступления с терактами “Исламского государства”. Они были осуществлены по аналогии с другими атаками в Европе в последние годы. ИГ, однако, не брало на себя ответственность за нападение в Турку. Сам обвиняемый заявил, что был “на войне против женщин”. Он сказал, что не контролировал себя.

В Финляндии пожизненное заключение означает от 12 до 20 лет в тюрьме.

Напомним, нападение в Турку произошло днем 18 августа 2017 года. Свидетели писали в соцсетях, что злоумышленник с ножом, который напал на прохожих, выкрикивал “Аллах акбар!”

Полиция Финляндии квалифицировала нападение как теракт. 22 августа 18-летний марокканец Абдеррахман Буанан, который хотел получить убежище в Финляндии, признался в убийстве двух и ранении восьми человек. Суд постановил арестовать его.

Как сообщал УНН, украинский суд назначил пожизненное заключение за убийство лопатой, которое произошло в Хмельницкой области.

Источник: УНН
Теги: теракт, Финляндия, пожизненное заключение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.