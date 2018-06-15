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К 2025 году Азербайджан намерен увеличить экспорт вина в 5 раз

К 2025 году Азербайджан намерен увеличить экспорт вина в 5 раз

КИЕВ. 15 июня. УНН. Согласно плану государственной программы развития виноделия, к 2025 году Азербайджан планирует увеличить экспорт вина в 5 раз, передает УНН со ссылкой на ez.trend.az.

Виноделие является одной из прибыльных и исторических сфер агропромышленности страны, гласит государственная программа развития Азербайджана.

Также отмечается, что в прошлом году в Азербайджане было произведено более 1 миллиона декалитров винодельческой продукции. Треть продукции - 375 тыс. дал, была поставлена на экспорт.

"Основными направлениями экспорта азербайджанского вина были Россия (338 тыс. декалитров) и Китай (27 тыс. декалитров)", - говорится в сообщении.

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Украина тем временем тоже наращивает объемы экспорта своего вина в страны ЕС.

По итогам 2017 года этот показатель уже увеличился в 2 раза

Отечественные виноделы и эксперты отрасли уверены, что наше вино очень перспективно с точки зрения завоевания новых рынков.

Кроме вина, Украина также существенно нарастила и экспорт водки

Источник: УНН
Теги: экспорт, вино, Азербайджан
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