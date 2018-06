В Госдепе США предупредили об опасностях "Марша равенства" в Киеве

КИЕВ. 15 июня. УНН. Во время "Марша равенства", который пройдет в Киеве 17 июня, может возникнуть опасность для участников. Об этом говорится в сообщении на официальной странице в Twitter бюро консульских дел Государственного департамента США, передает УНН.

"Предупреждение безопасности: марш к "КиевПрайду" начнется в 10:00 утра 17 июня в центре Киева (пересечение улиц Владимирской и Хмельницкого). Некоторые группы выразили желание сорвать это событие путем проведения контр-демонстраций и/или запугивания участников после его завершения", - говорится в предупреждении.

Как сообщал УНН, правоохранительные органы Украины располагают информацией о намерениях праворадикальной настроенных активистов помешать проведению "Марша равенства" 17 июня в Киеве и призывают их не переходить границу дозволенного.

#Ukraine Security Alert: KyivPride March will begin at 10AM on 6/17 in central Kyiv (intersection of Volodymyrska & Khmelnytskoho). Some groups have expressed a desire to disrupt this event by conducting counter-demonstrations and / or harassing participants upon conclusion. pic.twitter.com/T2RadWk28K