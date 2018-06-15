Рожкову назначили первым заместителем главы Нацбанка

КИЕВ. 15 июня. УНН. Совет Национального банка Украины назначил первого заместителя и заместителя председателя НБУ. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает УНН.

Первым заместителем председателя НБУ совет назначил Екатерину Рожкову с 16 июня 2018 года. На этой должности Екатерина Рожкова продолжит отвечать за деятельность блока “Пруденциальный надзор.

Заместителем председателя НБУ совет назначил Сергея Холода с 23 июля 2018 года. На этой должности Сергей Холод будет отвечать за деятельность блока “Платежные системы и денежное обращение”.

Эти кандидатуры для назначения на должности подал совету председатель Нацбанка Яков Смолий.

Как сообщал УНН, 15 марта 2018 года Верховная Рада Украины своим решением назначила Якова Смолия на должность главы Национального Банка Украины.