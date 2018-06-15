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Активист Балух в Крыму находится в критическом состоянии - МИД

Активист Балух в Крыму находится в критическом состоянии - МИД

Владимир Балух

КИЕВ. 15 июня. УНН. Заключенный в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух, который голодает уже три месяца, находится в критическом состоянии. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.

"Есть ли предел российскому цинизму? Политзаключенный В.Балух в критическом состоянии. Время пошло на дни. В это время оккупант незаконно продолжает его арест", - сообщила Беца.

Она также заявила, что МИД требует немедленно допустить к Балуху украинских или иностранных врачей.

"Требуем допустить к политзаключенному В.Балуху украинских или международных врачей. Требуем от РФ его немедленного освобождения", - отметила она.

Отметим, с 19 марта этого года Балух объявил голодовку.

Напомним, во время судебного заседания в подконтрольном Кремлю Раздольненском суде Крыма 15 июня украинскому активисту Владимиру Балуху стало плохо, ему вызвали скорую помощь и объявили перерыв.

Источник: УНН
Теги: Крым, Владимир Балух
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