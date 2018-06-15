СБУ: российские спецслужбы финансируют одну из украинских партий

КИЕВ. 15 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе расследования уголовного производства о покушении на убийство журналиста Аркадия Бабченко установили, что российские спецслужбы финансируют деятельность в Украине политической партии "Розумна сила". Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает корреспондент УНН.

"Кроме того, установлено, что Герман был посредником финансирования политических сил российской стороной. В частности, в разговорах он вспоминает партию "Розумна сила". Обращаю внимание, решение о передаче денег принималось на высшем политическом уровне РФ. Сначала мы планировали задержать Германа сразу после установления заказчиков и возможных других исполнителей террористического акта в отношении Бабченко. Но в процессе проведения НСРД было задокументировано, что спецслужбами РФ планируется целая серия террористических актов в Украине. Была получена информация, что российскими спецслужбами составлен список потенциальных объектов террористических атак", - сказал Тиводар.

Как сообщал УНН, в Службе безопасности подтвердили подлинность опубликованного СМИ "списка 47" журналистов, общественных активистов и деятелей культуры, на которых якобы готовилось покушение в рамках "дела Бабченко".

Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой".

Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийства.

В частности, был задержан предполагаемый организатор убийства российского журналиста. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация подготовки теракта). Впоследствии стало известно, что подозреваемым в организации убийства Бабченко является предприниматель Борис Герман, который ранее был помощником двух народных депутатов.