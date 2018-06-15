Кучма обсудил с главой МККК восстановление моста возле Станицы Луганской

КИЕВ. 15 июня. УНН. Экс-президент Украины, представитель украинской стороны в трехстороннем контактной группе по Донбассу Леонид Кучма принял главу делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алана Эшлимана, обсудив с ним восстановлению моста возле Станицы Луганской. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

"В разговоре обсудили ряд гуманитарных вопросов, касающихся Донбасса. В частности, речь шла о бесперебойном водоснабжении в Донецкой и Луганской областях, в котором нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения. Основное внимание было уделено вопросу аварийно-ремонтных работ моста в районе Станицы Луганской", - сообщила Олифер.

По ее словам, Эшлиман выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась вокруг этого объекта из-за недостаточного внимания к восстановлению мостового перехода с украинской стороны.

"Участники беседы согласились о необходимости активизации работы для решения указанной проблемы. Леонид Кучма подчеркнул, что обратится в соответствующие инстанции украинской власти по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-секретарь, Леонид Кучма отдельно проинформировал собеседника о несоблюдении режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО.

Напомним, 13 июня в Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.



