США объявили о введении пошлин на товары из Китая на сумму 50 млрд долларов

КИЕВ. 15 июня. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа официально объявила о введении тарифов на импортируемые китайские товары на сумму в 50 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

"Администрация Трампа объявила тарифы на сумму 50 млрд долларов США на китайский импорт, усилив торговый спор", - пишет издание.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что перед принятием решения американский лидер провел совещание, в частности, с сотрудниками Белого дома, министерств торговли и финансов, офиса представителя США на торговых переговорах. Когда именно вступят в силу пошлины, пока не уточняется.

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, который достигает, по его словам, 500 млрд долларов в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина, которая, в частности, заключается в принуждении американских компаний к передачи их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям. 3 апреля Вашингтон объявил о намерении ввести 25% пошлины на 1,3 тыс. наименований ввозимой из Китая продукции, общая стоимость которой составляет 50 млрд долларов. В ответ госсовет КНР решил ввести 25% пошлины на американские автомобили, бобы и другую продукцию сельского хозяйства - в целом 106 наименований товаров.