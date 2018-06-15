Роналдо приговорили к двум годам заключения и 18 млн евро штрафа

КИЕВ. 15 июня. УНН. Испанские прокуроры в июне прошлого года предъявили обвинение суперзвезде футбольного клуба "Реал-Мадрид" в налоговых махинациях в размере 14,8 млн евро. Как сообщается, Криштиану Роналдо согласился с решением о условном заключении сроком на 2 года для урегулирования дел о неуплате налогов, передает УНН со ссылкой на Mirror.

Роналдо опроверг возможное уклонение от уплаты налогов, когда он появился в суде прошлым летом, но дело до сих пор не было урегулировано.

Его предыдущее предложение, как сообщается, было отклонено в прошлом месяце, но местные издания утверждают, что он согласился с приговором и признал свою вину в обмен на сокращенный срок заключения.

Он также должен заплатить штраф в размере 16,4 млн фунтов стерлингов (около 18 млн евро).

Не имея судимостей в прошлом, Роналдо не будет отбывать наказание в тюрьме.

Как сообщал УНН, в конце мая прошлого года налоговая служба Испании обвинила нападающего "Реала" Криштиану Роналдо в уклонении от уплаты налогов в период с 2011 по 2014 годы.