Дело Бабченко: кроме Германа в Украине действуют другие российские агенты

КИЕВ. 15 июня. УНН. Для совершения террористических актов против граждан Украины на территории государства, кроме арестованного организатора покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа, действуют другие агенты российских спецслужб. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает корреспондент УНН.

"Кроме гражданина Германа на территории Украины действуют другие лица, которые могут быть привлечены к террористическим актам", - сказал Тиводар.

В подтверждение этого журналистам было продемонстрировано радиоперехват разговоров Германа с "исполнителем" убийства Бабченко. В эпизоде, в котором идет обсуждение суммы "гонорара за убийство" Герман говорит: "Ты пойми, есть люди, которые и за "пятерку "(5 тыс. долл. - ред.) сделают... Не будут такие суммы давать ("исполнитель просил 300 тыс. долл. - ред.). Не будут. Понимаешь, прежде всего - их много. Во-вторых - у них есть разные группы в разных городах. Различные абсолютно. Я не один - они здесь в Киеве есть".

Как сообщал УНН, в Службе безопасности подтвердили подлинность опубликованного СМИ "списка 47" журналистов, общественных активистов и деятелей культуры, на которых якобы готовилось покушение в рамках "дела Бабченко".

Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой".

Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийства.

В частности, был задержан предполагаемый организатор убийства российского журналиста. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация подготовки теракта). Впоследствии стало известно, что подозреваемым в организации убийства Бабченко является предприниматель Борис Герман, который ранее был помощником двух народных депутатов.