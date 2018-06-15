Эксперты назвали среднюю стоимость жилья в новостройках столицы в июне

КИЕВ. 15 июня. УНН. По состоянию на начало июня 2018 года, средняя стоимость квадратного метра жилья в Киеве составляла 22200 грн, передает УНН.





В течение месяца стоимость выросла на 200 гривен и вернулась к цене на начало года. В то же время минимальная стоимость уменьшилась с 15 400 до 15 200 грн.

Эксперты объяснили УНН снижение минимальной стоимости на первичном рыке жилья майскими праздниками и наступлением лета, когда многие застройщики предлагают различные акции.

Как сообщал УНН, по мнению экспертов, стоимость жилья в новостройках будет расти. В то же время, крупные застройщики, такие как, например, "Киевгорстрой", предлагают инвесторам ряд финансовых инструментов, которые дают возможность приобрести жилье на выгодных условиях. Речь идет об ипотеке, рассрочке или скидке в условиях стопроцентной оплаты.

Например, в жилом комплексе бизнес-класса на улице Лейпцигской, 13 в столице можно получить скидку до 25% на отдельные квартиры. Подобные предложения действуют и в других комплексах, возведенных холдингом.