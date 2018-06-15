Уругвай вырвал победу в матче ЧМ-2018 против Египта

КИЕВ. 15 июня. УНН. Второй игровой день чемпионата мира по футболу начался противостоянием в группе А между Уругваем и Египтом, передает корреспондент УНН.

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе во владении мячом Уругвая (57:43 по проценту), однако до голевых моментов у обоих коллективов дело не доходило. Уругвайцы в первом тайме нанесли шесть ударов по воротам, египтяне - два.

В конце половины встречи у Египта травму получил полузащитник Тарик Хамед, который не сумел продолжить игру и был заменен на Сэма Морси.

После перерыва представитель Южной Америки еще больше времени проводил у ворот египтян. Дважды игрок "ПСЖ" Эдинсон Кавани выводил нападающего "Барселоны" Суареса на свидание с голкипером, но страж ворот соперников действовал безупречно. Также вратарь спас коллектив после удара от Кавани в заключительной 10-минутке.

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Кульминацией противостояния стали последние минуты баталии. Сначала удар Кавани со штрафного на 88 минуте обернулся попаданием в штангу. А потом подача со штрафного Санчеса привела к результативному удару головой Хименеса - 1:0.

Примечательно, что звезда египтян Мохамед Салах провел весь поединок на скамейке запасных.

Добавим, что во втором туре групповой стадии Уругвай встретится с Саудовской Аравией, а Египет с русскими.

Как сообщал УНН, бойкот чемпионата мира по футболу, который стартовал в России, стал символическим жестом небольшого круга мировых лидеров. Присоединились, в частности, частично Великобритания, Исландия, Австралия, Польша. При этом не исключили посещения мундиаля при определенных обстоятельствах канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон.