Последние шесть лет спала на полу: англичанка рассказала, как жила до выигрыша в лотерею

КИЕВ. 15 июня. УНН. Тридцатидевятилетняя жительница графства Эссекс выиграла 700 тыс. фунтов стерлингов (940 тыс. долл) в лотерею, передает УНН со ссылкой на mirror.co.uk.

Победительницу зовут Амелия Флэк. Она является матерью пятерых детей.

“Эта победа сделала меня сказочно счастливой. Ведь наша семья переживает не лучшие времена”, — рассказала она.

Англичанка объяснила, почему финансовое положение их семьи оставляет желать лучшего.

“Последние шесть лет я спала на полу, потому что в нашем жилище кроватей на всю семью не хватает. Более того, мои детки имеют очень серьезные проблемы со здоровьем, и этот выигрыш — как Божий дар. Я смогу помочь им с лечением”, — рассказала она.

Победительница добавила, что потратит выигрыш на покупку дома, оплату отпуска и на лечение своих детей.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.

Например, супружеская пара из Хмельницкой области, спустя два года после трехмиллионного выигрыша в лотерею “Лото-Забава” обзавелась новым авто, сельхозтехникой, сделала ремонт в доме, провела центральное водоснабжение и теперь готовится отправить детей и внуков на отдых.

Строитель из Черкасской области после выигрыша 1 млн грн в “Лото-Забава” сделал капитальный ремонт в доме, купил авто и впервые в жизни отправился с семьей на море.

Восемнадцать лет ждал свой выигрыш житель Тернопольской области Григорий Цапура. Долгожданный миллион он выиграл в феврале этого года. Деньги пришлись как нельзя кстати: часть выигрыша он сразу потратит на лечение.

Это всего три истории счастливых обладателей лотерейных выигрышей “Лото-Забава”. Всего же их 293. Именно стольким украинским игрокам повезло сорвать куш в один миллион гривен и больше в этой лотерее компании “М.С.Л.”.