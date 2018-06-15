Антикоррупционный суд, саммиты и заложники: о чем Порошенко говорил с послами G7 и ЕС

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с послами стран Большой семерки и Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

Сообщается, что собеседники обсудили результаты встречи лидеров стран "Большой семерки", которая состоялась 8-9 июня в Канаде, в части поддержки Украины.

Глава государства отметил, что украинский вопрос является безусловно консолидирующим элементом во внешней политике государств G7, а также подчеркнул, что единство в поддержку Украины по восстановлению территориальной целостности и политики санкций в связи с продолжающейся российской агрессией очень важна.

Особое внимание было уделено вопросу украинских незаконно удерживаемых лиц и политических заключенных в России. Президент Украины проинформировал об усилиях, которые прилагаются в целях их освобождения, и отметил важность консолидации международных усилий в этом контексте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко пригласят на саммит НАТО в июле

Порошенко отметил вступление в силу Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде", а также проинформировал о направлении в Высший совет правосудия проекта Закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" в соответствии с процедурой, определенной Конституцией Украины.

Во время встречи были обсуждены прогресс Украины на пути реформ, в частности в контексте реформирования сектора безопасности Украины.

Важное внимание также предоставлено обеспечению энергетической безопасности Украины и ЕС.

Собеседники также обсудили подготовку к саммитам Украина - ЕС и Украина - НАТО в Брюсселе в июле этого года.