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Взрыв в Киеве: все районы столицы проверят, чтобы выявить старые заброшенные авто

Взрыв в Киеве: все районы столицы проверят, чтобы выявить старые заброшенные авто

КИЕВ. 15 июня. УНН. Киевский городской глава Виталий Кличко поручил провести обследование территорий во всех районах столицы с целью выявления старых заброшенных автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, согласно отдельного поручения, председатели РГА должны обеспечить проверку балансовых территорий на предмет выявления таких транспортных средств в срок до 2 июля 2018 года. Ответственным на уровне городской администрации определены заместители председателя КГГА Петра Пантелеева.

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Напомним, 14 июня на улице Чернобыльской в Святошинском районе произошел взрыв в старом заброшенном авто, в результате которого пострадали четыре ребенка.

Источник: УНН
Теги: Киев, взрыв, автомобиль
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