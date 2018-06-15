Новости: Политика
Пятница, 15 июня 2018, 21:08 • Саша Картер • 10380
Трамп прокомментировал арест Манафорта
Дональд Трамп
КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал очень несправедливым решение американского суда по заключению бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
“Вау, какой жесткий приговор для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Дойла и многих других топовых политиков и кампании. Не знал, что Манафорт был председателем мафии. А как насчет Коми и коррумпированной Хилари и всех остальных? Очень несправедливо!” — заявил президент США.
Напомним, суд США вынес решение о взятии под стражу бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, отменив меру пресечения в виде домашнего ареста.
Источник: УНН