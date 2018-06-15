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Теннисистка Костюк получила "вайлд кард" на турнир в Мальорке

Теннисистка Костюк получила "вайлд кард" на турнир в Мальорке

Марта Костюк

КИЕВ. 15 июня. УНН. Пятнадцатилетняя украинская теннисистка Марта Костюк получила "вайлд кард" в основную сетку престижного травяного турнира WTA "Mallorca Open", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Ранее в этом году Костюк сыграла в основе турнира WTA Premier Mandarory в Мадриде, где ей также дали "вайлд кард", а в Штутгарте сумела пробиться из квалификации в основную сетку (дошла до второго круга).

Кроме украинки специальные приглашения получили Светлана Кузнецова, Франческа Скьявоне и Лара Аррубаррена.

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Примечательно, что в прошлом сезоне Костюк проиграла на старте квалификации на "Mallorca Open" одиннадцатой сеяной Анне Калинской в двух сетах.

Отметим, что на соревнованиях в Испании в основной сетке сыграет и третья ракетка Украины Екатерина Козлова.

Добавим также, турнир, призовой фонд которого составляет 250 тыс. долл., стартует 18 июня и продлится до 24-го числа.

Источник: УНН
Теги: Украина, теннис
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