Масштабное ДТП в Киеве с пострадавшими: образовалась огромная пробка на Шулявке

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Киеве на на пересечении пр. Победы и ул. Вернадского произошло масштабное ДТП - столкнулись четыре легковушки и фура, что заблокировало движение, передает УНН со ссылкой на сообщение соцсетях.

Как сообщают пользователи, фуру развернуло поперек дороги.

"Водитель утверждает, что его подрезали. Очень сильно пострадала женщина-пассажир Mercedes", - говорится в сообщении.

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По информации пользователей, женщину вытащили из машины, на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего пострадавшую госпитализировали.

На месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа.

Образовалась огромная пробка от Шулявки до пр. Палладина.