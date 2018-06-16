Президент обсудил с делегацией Комитета по политике и безопасности ЕС Крымский мост

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией политики и безопасности Европейского Союза, которая находится с визитом в Украине по приглашению Главы государства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

Во время встречи подробно обсуждалась ситуация с безопасностью в зоне проведения операции Объединенных сил, результаты недавней встречи министров иностранных дел в нормандской формате, состояние выполнения Минских договоренностей, а также перспективы развертывания миротворческой миссии ООН в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Так, в ходе встречи Президент значительное внимание посвятил ситуации в оккупированном Крыму, в частности в контексте строительства Россией моста и блокировки части Азовского моря для украинских судов, освобождению украинских заложников и политических заключенных.

Он отметил, что такие действия РФ нуждаются в адекватной реакции и подчеркнул важность продолжения и усиления крымского пакета санкций против России.

Президент призвал государства ЕС усилить давление на Кремль для освобождения украинских политзаключенных и заложников.

Была подтверждена готовность к дальнейшему углублению сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере общей внешней политики и политики безопасности, в частности в части противодействия гибридным угрозам, кибератакам, вмешательству в избирательные процессы.

Представители государств-членов ЕС отметили прогресс Украины на пути осуществления реформ и выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также подтвердили неизменную поддержку со стороны ЕС европейских стремлений и территориальной целостности Украины.

Напомним, в пятницу Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, во время которой обсудили подготовку к саммиту Украина - Европейский Союз-9 июля в Брюсселе.