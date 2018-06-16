ЧМ-2018: хет-трик Роналду позволил Португалии избежать поражения от Испании

КИЕВ. 15 июня. УНН. Встреча в квартете В Испания - Португалия закрыла программу второго соревновательного дня чемпионата мира по футболу, передает корреспондент УНН.

Уже в дебюте противостояния действующие чемпионы Европы вышли вперед. Криштиану Роналду после обманного движения ворвался в штрафную и столкнулся с Начо. Арбитр указал на 11-метровую точку. Сам пострадавший реализовал стандарт.

Впоследствии “Фурии Роха” удалось выровнять результат на табло. Коста в середине тайма получил мяч у чужой штрафной зоны, обыграл нескольких защитников и направил мяч в нижний угол ворот Руя Патрисиу — 1:1.

В дальнейшем испанцы играли первым номером. Иско ударом с угла штрафной попал в перекладину ворот. Позже Андресу Иньесте не хватило немного точности чтобы вывести вперед коллектив Йерро. Не использовав свои моменты, Португалия наказала испанцев. На 44 минуте Роналду оформил дубль после ошибки Давида Де Хеа.

Ударную 5-минутку провела Испания в начале второй части баталии в рамках которой вибулося два взятия ворот. Сначала Коста оформил дубль замкнул прострел Бускетса, а дальше Начо удался эффектный подкрученный удар после которого мяч попал в штангу и отлетел в сетку.

Однако реализован штрафной Роналду позволил Португалии избежать поражения, а бомбардиру оформить хет-трик — 3:3.

Заметим, что Португалия встретится с неудачником первого тура Марокко, а Испания будет бороться с лидером квартета Ираном (3 очка).