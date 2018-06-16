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Промоутер назвал сроки проведения боя Ломаченко после операции

Промоутер назвал сроки проведения боя Ломаченко после операции

КИЕВ. 16 июня. УНН. Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко не будет проводить предстоящий бой до конца лета, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ringtv.

Промоутер Украинский Боб Арум рассказал о пост операционный период Ломаченко и его стремление провести как можно скорее следующий бой.

“Василий использовал свою руку, на которой проходила операция, буквально на следующий день после хирургического втручання.Зазвичай на это уходит три недели. Затем он же отправился в Украину, где находится и сейчас. Сказал мне, что хочет драться уже в конце августа. Но нет, такого не будет. Возможно возвращение планируем на октябрь или ноябрь”, — заявил Арум.

Напомним, что ранее Ломаченко прооперировали плечо. Поддержать украинского боксера приехали такие звезды мирового шоу-бизнеса, как Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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