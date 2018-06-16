Трамп и Макрон обсудили торговую политику и КНДР

КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили в пятницу во время телефонного разговора торговые вопросы и саммит в Сингапуре, передает УНН со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

“Президент Эммануэль Макрон говорил сегодня с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили связанные с КНДР вопросы после саммита в Сингапуре, Сирию, Иран и торговую политику”, — говорится в сообщении.

Напомним, историческая встреча на высшем уровне лидеров КНДР и США прошла в Сингапуре в отеле Capella на острове Сентоса 12 июня текущего года.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп после саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявил, что, несмотря на заключенные договоренности, Штаты не планируют сокращать присутствие вооруженных сил на Корейском полуострове и снимать санкции с КНДР.