СМИ: Apple заключила контракт с Опрой Уинфри на производство программ для нового сервиса

КИЕВ. 16 июня. УНН. Технологическая корпорация Apple заключила с телеведущей Опрой Уинфри соглашение о совместном производстве программ для нового сервиса доставки цифрового контента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, Уинфри будет создавать передачи для пока еще не названного сервиса Apple, который планируется запустить в следующем году. Как отметили в Apple, речь идет о “оригинальные программы” за авторством Уинфри, в которых “проявится ее неповторимое умение находить общий язык со зрителями по всему миру”. Каких-либо подробностей относительно содержания передач пока не сообщается.

Ранее Apple заключила похожи контракты на производство оригинального контента для своего будущего сервиса с несколькими голливудскими звездами, включая режиссера Джея Джея Абрамса и актрису Риз Уизерспун.

64-летняя Опра Уинфри является одной из самых влиятельных людей шоу-бизнеса. Журнал Forbes неоднократно называл ее одной из самых влиятельных женщин на американском телевидении. Имущественное положение Опры оценивается в примерно 2,7 млрд долларов, благодаря чему она считается самой богатой женщиной в мировом шоу-бизнесе. В 2011 году она вместе с медиакорпорацией Discovery создала свой собственный телеканал OWN (Oprah Winfrey Network).

Основанная в 1976 году Apple проектирует и разрабатывает бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы (смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику). Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация превышает 900 млрд долларов.

Напомним, популярная американская телеведущая и общественный деятель Опра Уинфри не планирует участвовать в президентских выборах США в 2020 году.