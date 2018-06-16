"Селтик" за рекордную сумму приобрел футболиста "ПСЖ"

КИЕВ. 16 июня. УНН. Нападающий “Пари Сен-Жермен” Одсонн Эдуард стал полноправным футболистом шотландского “Селтика”, сообщает УНН со ссылкой на сайт шотландского коллектива.

20-летний игрок линии атаки прошлый сезон провел в “Селтике” на правах аренды, а сейчас подписал с клубом полноценный контракт на четыре года.

По сообщению сайта “кельтов”, данный трансфер стал самым дорогим в истории клуба.

По данным СМИ сумма перехода составила 8 млн фунтов (примерно 11,5 миллиона евро). До этого самым дорогим новичком в истории клуба оставался Крис Саттон, которого “Селтик” купил у “Челси” в 2000 году за 8,5 миллиона евро.

Примечательно, что вместе с “кельтами” 20-летний игрок выиграл чемпионский титул в Шотландии и национальный кубок.

Кроме того добавим, в активе французского форварда 29 игр и 11 голов при 4 ассист за сезон 2017/18 годов в форме “Селтика”.