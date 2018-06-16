FIFA расследует ситуацию с низкой явкой фанатов на матчи ЧМ-2018

КИЕВ. 16 июня. УНН. Международная федерация футбола разбирается в причинах низкой посещаемости матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Уругвая и Египта, который прошел в Екатеринбурге (Россия). Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

"Мы можем подтвердить, что на матч между Египтом и Уругваем в Екатеринбурге было выделено 32 278 билетов. Вместимость стадиона составляет 33 061 место. Тот факт, что посещаемость не отвечала количества билетов может объясняться разными причинами, FIFA в настоящее время выясняет", - цитирует The Telegraph представителя Международной федерации футбола.

Издание отмечает, что пробелы в толпе также были замечены во время игры Марокко против Ирана в Санкт-Петербурге.

Напомним, второй игровой день чемпионата мира по футболу начался противостоянием в группе А между Уругваем и Египтом. Кульминацией противостояния стали последние минуты баталии. Сначала удар Кавани со штрафного на 88 минуте обернулся попаданием в штангу. А потом подача со штрафного Санчеса привела к результативный удар головой Хименеса - 1:0.