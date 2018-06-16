The Wall Street Journal: Трамп назвал Юнкера "жестоким убийцей", а Париж - убежищем террористов

КИЕВ. 16 июня. УНН. Американское издание утверждает, что 45-й президент США Дональд Трамп в обращении с другими участниками саммита G7 в Канаде вел себя грубо и вызывающе, несколько раз назвал председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера “жестоким убийцей”, а президенту Франции Эммануэлю Макрону заявил, что все террористы сосредоточены в Париже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Деловая газета ссылается на анонимных европейских дипломатов, присутствовавших на беседах лидеров G7 в Канаде. Согласно их данным, остальные участники встречи не смогли убедить Трампа скорректировать позиции в таких областях, как тарифы на импорт товаров, иммиграция, борьба с терроризмом, охрана окружающей среды и др. Ближе к завершению саммита в настроении лидеров “семерки” наблюдалось разочарование из-за нежелания американского лидера “признавать абсолютно очевидные вещи”. “Настроение действительно изменился после G7”, — приводит издание слова чиновника ЕС.

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По данным источников The Wall Street Journal, президент США несколько раз при всех назвал главу ЕК “жестоким убийцей”, критикуя его за штрафы, наложенные Брюсселем на американские технологические компании. Недовольство Трампа было вызвано и невозможностью вести прямые переговоры с Германией и Францией по торговле в обход Еврокомиссии. Во время другой дискуссии, посвященной иранской сделке и борьбе с терроризмом, хозяин Белого дома сказал Макрону, что он знает ситуацию не понаслышке, поскольку “все террористы находятся в Париже”.

Как пишет издание, Дональд Трамп весьма бестактно поступил с японским премьер-министром Синдзо Абэ, говоря о проблемах с иммиграцией в Европе. “Синдзо, тебе эти проблемы не грозят, но я могу послать тебе 25 млн мексиканцев, и ты очень скоро бросишь пост”, — приводит источник слова американского лидера.

Напомним, Белый дом отказался комментировать приписываемые Дональду Трампу изданием BuzzFeed слова о “российском Крым”