Новичок УПЛ усилился экс-игроком "Слована" Люлькой

КИЕВ. 16 июня. УНН. За месяц до старта чемпионата черниговская “Десна” подписала третьего новичка, которым стал универсальный защитник Сергей Люлька, сообщает пресс-служба команды, передает УНН.

Контракт с клубом рассчитан сроком на два года. В Чернигове Люлька будет выступать под номером 27.

“Да, действительно, вариантов было много, в том числе из-за границы и клубов УПЛ. Но учитывая все за и против, я предпочел именно „Десне“. Мне нравится данный клуб, нравятся задачи, которые стоят перед командой. Футбольный мир тесен, знаю многих игроков, знаю, что в команде отличный коллектив, поэтому уверен, что сделал правильный выбор”, — признался защитник.

Отметим, что в 2008 году 28-летний спортсмен дебютировал в играх за “Динамо-2”. По состоянию на конец 2010 года за “Динамо-2” в первой лиге провел 52 матча. В сезоне 2007-2008 также выступал в первенстве дублеров, за дубль “Динамо” сыграл 6 матчей.

Добавим, что 1 июля 2012 Люлька отправился в чешского клуба “Слована”, который подписал с “Динамо” договоренность о годичной аренде футболиста. С 2013 по 2015 год играл на условиях аренды за “Говерлу”. 12 января 2016 стало известно, что Сергей вернулся в Либерецкого “Слована”, с которым подписал соглашение на 2,5 года, но уже летом того же года покинул команду. В июле 2016 стал игроком одесского “Черноморца”, провел прошлый сезон в статусе капитана команды.