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Мэй разочарована блокированием консерваторами закона о криминализации вуайеризма

Мэй разочарована блокированием консерваторами закона о криминализации вуайеризма

КИЕВ. 16 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании в своем микроблоге в Twitter заявила, что вуайеризм (подглядывание за сексуальным актом, актом дефекации, мочеиспускания с целью получить половое удовлетворение) должен быть признан уголовным преступлением, а решение консерваторов заблокировать соответствующий законопроект разочаровывает, передает УНН.

“Апскертинг (умышленные действия по заглядывания под женские юбки с целью сексуального удовлетворения, одна из форм общественного вуайеризма — прим. Ред.) — это вторжение в личную жизнь, в результате которого жертвы чувствуют себя униженными и расстроенными. Я разочарована тем, что сегодня в палате общин нет прогресса”, — заявила Мэй.

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Премьер-министр заявила, что хочет, чтобы законопроект прошел через парламент в ближайшее время.

Как сообщает информагентство Reuters, в палате общин закон о признании вуайеризма уголовным преступлением заблокировал 71-летний депутат-консерватор Кристофер Чоп, ранее в этом году получивший титул рыцаря. Свое решение он никак не объяснил.

“Какая вообще может быть причина, чтобы заблокировать закон, который защищает женщин и девушек?”, — заявила депутат от партии лейбористов Дон Батлер.

Напомним, 15 марта состоялся торжественный прием, посвященный началу деятельности Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов (УАПП). Во время мероприятия о понятии и случаи домогательств в Украине УНН рассказала заместитель начальника Департамента патрульной полиции, руководитель УАПП Екатерина Павличенко.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Тереза Мэй
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