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"Олимпик" огласил список спарринг-партнеров в межсезонье

"Олимпик" огласил список спарринг-партнеров в межсезонье

КИЕВ. 16 июня. УНН. Подготовка к очередному сезону донецкого “Олимпика” стартует 20 июня — в этот день “олимпийцы” проведут общекомандное собрание и первая тренировка, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу дончан.

С 20 по 30 июня подопечные Романа Санжара работать в Киеве, чередуя двухразовые тренировки с контрольными матчами, во время которых тренерский штаб планирует пересмотреть ряд потенциальных новичков. Дончане проведут матчи с “Оболонь-Бровар” (24 июня), ФК “Сумы” (27 июня), “Десной” (28 июня) и “Колос” (29 июня).

Вторая часть подготовки “Олимпика” к новому сезону пройдет в Харькове с 1 по 13 июля на базе ФК “Металлист”. В планах команды еще четыре спарринга — с ФК “Полтава” (5 июля), “Горняк-Спорт” (7 июля), СК “Днепр-1” (11 июля) и “Металлист-1925” (13 июля).

Напомним, что хорватский легионер покинул стан “Олимпик”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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